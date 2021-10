José Mourinho heeft donderdag een historische nederlaag geleden met AS Roma. De Portugese coach ging met zijn ploeg met 6-1 onderuit bij het Noorse FK Bodø/Glimt in de groepsfase van de Conference League.

Erik Botheim zorgde voor een hattrick en twee assists namens Bodø/Glimt, dat bij rust met 2-1 leidde. De andere treffers kwamen op naam van Patrick Berg, Ola Solbakken en Amahl Pellegrino.

Roma had zijn eerste twee groepswedstrijden in de Conference League gewonnen en daarom gooide Mourinho zijn elftal voor het uitduel met Bodø/Glimt flink om. Onder anderen Stephan El Shaarawy en Borja Mayoral en Bryan Reynolds een basisplaats. Rick Karsdorp behoorde niet tot de selectie.

Voor Mourinho was het een historische nederlaag. De Portugees kreeg voor het eerst in zijn trainersloopbaan zes doelpunten tegen in één wedstrijd. In Noorwegen zat hij voor de 1008e keer als hoofdcoach op de bank.

Door de stevige nederlaag raakte Roma de koppositie in groep C kwijt aan Bodø/Glimt, dat na drie speelrondes op zeven punten staat. De ploeg van Mourinho volgt met zes punten op de tweede plaats.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Conference League