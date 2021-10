José Mourinho heeft donderdag een historische nederlaag geleden met AS Roma. De Portugese coach ging met zijn ploeg in de groepsfase van de Conference League met 6-1 onderuit bij het Noorse FK Bodø/Glimt. In de Europa League won trainer Peter Bosz met Olympique Lyon in een spektakelstuk bij Sparta Praag: 3-4.

Erik Botheim zorgde voor een hattrick en twee assists namens Bodø/Glimt, dat bij rust met 2-1 leidde. De andere treffers kwamen op naam van Patrick Berg, Ola Solbakken en Amahl Pellegrino.

Roma had zijn eerste twee groepswedstrijden in de Conference League gewonnen en daarom gooide Mourinho zijn elftal voor het uitduel met Bodø/Glimt flink om. Onder anderen Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral en Bryan Reynolds kregen een basisplaats. Rick Karsdorp behoorde niet tot de selectie.

Voor Mourinho was het een historische nederlaag. De Portugees kreeg voor het eerst in zijn trainersloopbaan zes doelpunten tegen in één wedstrijd. In Noorwegen zat hij voor de 1008e keer als hoofdcoach op de bank.

Door de stevige nederlaag raakte Roma de koppositie in groep C kwijt aan Bodø/Glimt, dat na drie speelrondes op zeven punten staat. De ploeg van Mourinho volgt met zes punten op de tweede plaats.

Olympique Lyon boekte de derde zege in de Europa League.

Bosz wint spektakelstuk met Olympique Lyon

In de Europa League draaide Olympique Lyon op bezoek bij Sparta Praag een 2-0-achterstand om in een zege. Lukás Haraslín bracht de Tsjechen met twee goals in de eerste negentien minuten op voorsprong. Enkele minuten voor rust maakte Karl Toko Ekambi de aansluitingstreffer.

Houssem Aouar en Lucas Paquetá bezorgden Lyon in de tweede helft de voorsprong, maar een kwartier voor tijd kwamen de Fransen met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Malo Gusto. Desondanks maakte Ekambi in de slotfase zijn tweede van de avond. Sparta Praag kwam via Ladislav Krejcí nog op 3-4, maar een punt zat er niet meer in voor de thuisploeg.

Lyon gaat met negen punten aan kop in groep A. Sparta Praag bezet met vier punten de tweede plaats.

Teleurstelling bij Jeremie Frimpong.

Van den Brom kansloos onderuit met Genk

In groep H ging John van den Brom met KRC Genk onderuit bij West Ham United: 3-0. Craig Dawson, Issa Diop en Jarrod Bowen waren trefzeker namens de Engelsen.

Door de nederlaag is Genk nu met drie punten hekkensluiter. Ook Dinamo Zagreb en Rapid Wien staan in deze poule op drie punten. West Ham gaat met negen punten aan kop.

Eerder op de avond liet Bayer Leverkusen punten liggen op bezoek bij Real Betis: 1-1. Jeremie Frimpong veroorzaakte een kwartier voor tijd met een handsbal een penalty. Daaruit bracht Borja Iglesias de thuisploeg op voorsprong. Zeven minuten later zorgde Robert Andrich voor de gelijkmaker.

Ondanks het gelijkspel blijft Leverkusen met zeven punten koploper in groep G. Betis heeft ook zeven punten, maar staat tweede vanwege een minder doelsaldo dan de Duitsers.

