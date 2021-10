Vitesse heeft donderdag voor een stunt gezorgd in de groepsfase van de Conference League. De Arnhemmers wonnen voor eigen publiek met 1-0 van Tottenham Hotspur. In De Kuip was Feyenoord met 3-1 te sterk voor FC Union Berlin.

Maximilian Wittek kroonde zich tot matchwinner bij Vitesse-Tottenham. De Duitser maakte twaalf minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd in het GelreDome.

Bij Tottenham ontbrak wel een groot aantal topspelers. Trainer Nuno Espírito Santo hechtte meer waarde aan de competitiewedstrijd tegen West Ham United van komende zondag en liet daarom onder anderen Harry Kane, Son Heung-min en Lucas Moura thuis. Steven Bergwijn reisde wel af naar Arnhem en maakte zijn rentree bij de 'Spurs'.

Door de overwinning klimt Vitesse met zes punten uit drie wedstrijden naar de tweede plaats. Stade Rennais, dat met 1-2 bij het Sloveense NS Mura won, gaat met zeven punten aan kop in groep G.

Stand groep G 1. Stade Rennais 3-7 (6-4)

2. Vitesse 3-6 (4-2)

3. Tottenham Hotspur 3-4 (7-4)

4. NS Mura 3-0 (2-9)

Alireza Jahanbakhsh opende de score voor Feyenoord tegen Union Berlin. Foto: Pro Shots

Feyenoord zet grote stap naar Europese overwintering

In Rotterdam opende Alireza Jahanbakhsh na elf minuten de score voor Feyenoord tegen Union Berlin. Bryan Linssen verdubbelde de voorsprong na een klein half uur, maar de Duitsers knokten zich even later terug in de wedstrijd via een goal van oud-NEC'er Taiwo Awoniyi.

Een kwartier voor tijd zorgde Luis Sinisterra voor de 3-1. Daarna kwam de overwinning niet meer in gevaar voor Feyenoord. In de slotfase schoot Reiss Nelson nog op de paal namens de thuisploeg.

Met de overwinning zet Feyenoord een grote stap naar Europese overwintering. De ploeg van coach Arne Slot gaat met zeven punten aan kop in groep E. De voorsprong op nummer twee Maccabi Haifa, dat met 1-0 van Slavia Praag won, is drie punten.