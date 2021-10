Vitesse heeft donderdagavond voor een stunt gezorgd in de Conference League door Tottenham Hotspur te verslaan. De Arnhemmers waren in De GelreDome met 1-0 te sterk voor de Premier League-club.

Maximilian Wittek maakte twaalf minuten voor tijd de enige treffer van de wedstrijd en zorgde zo voor enorme euforie bij de ruim 23.000 Vitesse-supporters in het stadion.

Er moet wel aangetekend worden dat de Champions League-finalist van 2019, momenteel de nummer vijf van de Premier League, veel basiskrachten rust gaf. Spelers als Harry Kane, Son Heung-min en Hugo Lloris werden buiten de wedstrijdselectie gehouden door trainer Nuno.

Door de overwinning stijgt Vitesse van de derde naar de tweede plaats in groep G met zes punten uit drie wedstrijden. De ploeg van trainer Thomas Letsch ligt daarmee op koers voor Europese overwintering.

De andere wedstrijd in de groep werd door Stade Rennais met 1-2 gewonnen bij NS Mura. Serhou Guirassy (penalty) en Gaëtan Laborde scoorden in Maribor voor de Fransen en Mitja Lotric was trefzeker voor de Slovenen.

Stand groep G Conference League 1. Stade Rennais 3-7 (6-4)

2. Vitesse 3-6 (4-2)

3. Tottenham Hotspur 3-4 (7-4)

4. NS Mura 3-0 (2-9)

Teleurstelling na afloop bij Dele Alli. Teleurstelling na afloop bij Dele Alli. Foto: Getty Images

Bergwijn in basis bij Tottenham

De komst van de topclub uit de Premier League zorgde ervoor dat De GelreDome na zeven jaar (Vitesse-Ajax in 2014) weer uitverkocht was voor een wedstrijd van Vitesse. Toch kreeg het Arnhemse publiek veel van de Tottenham-sterren niet te zien. Steven Bergwijn had een basisplaats, evenals onbekendere namen als Dane Scarlett, Bryan Gil en Japhet Tanganga

Vitesse deed in de eerste helft niet onder voor de grotendeels B-keus van Tottenham. Nikolai Baden Frederiksen schoot na drie minuten op de Italiaanse keeper Pierluigi Gollini en een kopbal van Jacob Rasmussen uit een corner ging in de 23e minuut voorlangs.

Zo was Vitesse sterker, al bleef het voor rust bij die twee kansen. Totttenham stelde daar aanvallend helemaal niets tegenover en dus was het halverwege 0-0. Bergwijn viel alleen op door een gele kaart wegens spelbederf.

De GelreDome was voor het eerst sinds 2014 uitverkocht. De GelreDome was voor het eerst sinds 2014 uitverkocht. Foto: ANP

Gil schiet van afstand op lat

Aan het begin van de tweede helft beet Tottenham eindelijk aanvallend van zich af en meteen ontsnapte Vitesse. De Spaanse middenvelder Gil haalde van grote afstand uit en raakte de lat.

Daarna was het toch weer Vitesse dat het initiatief nam en kansen afdwong. Eli Dasa schoot twee keer zonder succes op het doel van Gollini, die in de Conference League steevast mag keeper van Nuno.

In de 78e minuut was het wel raak voor Vitesse. Ditmaal leverde Dasa een prima voorzet die in een keer werd binnengeschoten door Wittek. De Duitser werd zo de matchwinner, want tot opluchting van De GelreDome leverde het slotoffensief van Tottenham niets op.