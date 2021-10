Feyenoord is na een 3-1-thuiszege op Union Berlin dicht bij de eerste Europese overwintering sinds zeven jaar. De Rotterdammers gaan na drie duels aan kop met zeven punten in groep E van de Conference League.

Via Alireza Jahanbakhsh en Bryan Linssen kwam Feyenoord al vroeg op een 2-0-voorsprong, maar nog voor rust tekende Taiwo Awoniyi voor de Duitse aansluitingstreffer. In de rommelige tweede helft zorgde Luis Sinisterra een kwartier voor tijd voor de beslissing.

In het andere duel in de poule wist Maccabi Haifa met 1-0 te winnen van Slavia Praag. Daardoor gaat Feyenoord ruim aan kop in de groep. In het seizoen 2014/2015 slaagde de Rotterdamse club er voor het laatste in om Europees te overwinteren, destijds was dat in de Europa League.

Een dag voor de wedstrijd met Union Berlin vond er nog een ernstig incident plaats. Feyenoord-hooligans bestormden een restaurant waar het bestuur van de Duitse club zat te dineren. Een persoon moest met verwondingen naar het ziekenhuis. De clubleiding van Feyenoord bood uitgebreid zijn excuses aan na het voorval.

Stand in groep E Conference League 1. Feyenoord 3-7 (+3)

2. Maccabi Haifa 3-4 (-2)

3. Slavia Praag 3-3 (0)

4. Union Berlin 3-3 (-1)

77 Jahanbakhsh zet Feyenoord vroeg op voorsprong tegen Union Berlin

Feyenoord kent goede start in eigen huis

De eerste kans was direct raak voor Feyenoord in de Kuip. In de elfde minuut ontsnapte Sinisterra aan de linkerkant, waarna hij Guus Til bediende. Het schot van de middenvelder mislukte, maar Jahanbakhsh kon met een intikker toch de score openen.

Na een half uur spelen leek de buit al binnen voor het effectieve Feyenoord. Bij een lange bal van achteruit deelde Linssen een klein duwtje uit aan verdediger Robin Knoche, waarna hij ongehinderd op het doel af kon en raak schoot: 2-0.

Vijf minuten later kwam de huidige nummer vijf van de Bundesliga al terug in de wedstrijd. Een hoekschop werd in eerste instantie door Feyenoord weggewerkt, maar toen de bal opnieuw hoog voorkwam kon oud-NEC'er Taiwo Awoniyi van dichtbij de 2-1 binnen koppen, ook omdat doelman Justin Bijlow op zijn lijn bleef staan.

Daarna kreeg Feyenoord nog een grote kans in een scrimmage, maar Sinisterra, Toornstra en Jahanbakhsh kregen de bal er niet in. Aan de overkant schoot Max Kruse namens Union Berlin in het zijnet na een fout van dezelfde Toornstra.

79 Linssen verdubbelt voorsprong tegen Union Berlin in De Kuip

Sinisterra beslist duel met intikker

Feyenoord was ook na rust de meest dreigende ploeg, maar aardige kansen waren niet aan Linssen en Sinisterra besteed.

Na dat sterke begin werd het spel van beide kanten een stuk rommeliger. Til kreeg nog een grote kans, maar schoot wild naast. Aan de overkant was er een grote kans voor voormalig ADO- en PEC-aanvaller Sheraldo Becker, maar Bijlow pakte de inzet van de invaller klemvast.

De beslissing viel een kwartier voor tijd. Union-doelman Andreas Luthe keerde een inzet van Linssen nog, maar vervolgens had Sinisterra de bal voor het intikken: 3-1. In blessuretijd werd het nog bijna 4-1, maar invaller Reiss Nelson trof de paal en de rebound van Til werd door een verdediger van de lijn gehaald.

Op 4 november speelt Feyenoord de uitwedstrijd in Berlijn.