PSV begint donderdag zonder Eran Zahavi aan de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco. De Israëlische spits zit op de bank in het Philips Stadion en wordt vervangen door Carlos Vinícius. Bij AS Monaco is er een basisplaats voor Myron Boadu.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Obispo, Ramalho, Max; Van Ginkel, Boscagli, Götze; Madueke, Vinícius, Gakpo.

Opstelling AS Monaco Nübel; Maripán, Badiashile, Disasi, Aguilar; Tchouaméni, Lucas, Henrique; Fofana, Boadu, Volland.

De andere wijziging bij PSV ten opzichte van de 3-1-overwinning op PEC Zwolle van afgelopen zondag is de basisplaats van Armando Obispo.

De verdediger neemt centraal achterin de positie over van Olivier Boscagli, die doorschuift naar het middenveld. Phillipp Mwene, André Ramalho en Philipp Max completeren de defensie van de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Boscagli is op het middenveld de vervanger van de geschorste Ibrahim Sangaré. De andere middenvelders zijn Marco van Ginkel en Mario Götze, terwijl Cody Gakpo en Noni Madueke voorin op de vleugels staan.

Boadu krijgt kans van trainer Kovac

Boadu is bij AS Monaco een van de drie aanvallers. De spits van Jong Oranje, die afgelopen zomer voor 17 miljoen euro werd overgenomen van AZ, mag bij Monaco meestal niet starten in de Ligue 1, maar tegen PSV krijgt hij de kans van trainer Niko Kovac.

PSV tegen AS Monaco begint donderdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa. Bij de andere wedstrijd in groep B van de Europa League, Sturm Graz-Real Sociedad, is de aftrap eveneens om 21.00 uur.

PSV en Monaco zijn met vier punten uit twee wedstrijden de koplopers in groep B van de Europa League. Bij winst zet de Eindhovense club een flinke stap naar overwintering.