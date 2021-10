Het openbaar ministerie in Frankrijk heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van 75.000 euro geëist tegen Karim Benzema. De Franse spits zou betrokken zijn geweest bij het afpersen van oud-ploeggenoot Mathieu Valbuena met een sekstape.

De zaak diende donderdag in Versailles. Benzema was daar zelf niet aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door persoonlijke advocaten en raadsmannen van zijn club Real Madrid.

Tegen vier andere betrokken zijn celstraffen variërend van achttien maanden tot vier jaar geëist.

De maximale straf voor afpersing in Frankrijk is tien jaar cel, maar die straf zal de 33-jarige Benzema niet opgelegd krijgen. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Karim Benzema en Mathieu Valbuena in 2014 bij het Franse elftal. Karim Benzema en Mathieu Valbuena in 2014 bij het Franse elftal. Foto: Pro Shots

Benzema kon door affaire lange tijd geen interlands spelen

De zaak stamt uit 2014, toen Benzema en Valbuena samen in het Franse elftal speelden. Een jeugdvriend van Benzema kreeg een pikante video van Valbuena in handen en perste hem vervolgens af. De jeugdvriend zou Benzema hebben gevraagd Valbuena onder druk te zetten.

Vanwege de zaak kon Benzema lange tijd niet aan interlands meedoen. Tussen 2015 en 2021 werd de aanvaller niet opgeroepen voor de nationale ploeg, tot bondscoach Didier Deschamps hem afgelopen zomer selecteerde voor het EK.

Valbuena speelde sinds 2015 geen enkele interland meer. De carrière van de inmiddels 37-jarige vleugelspeler verliep met werkgevers als Olympique Lyon, Fenerbahçe en Olympiacos een stuk minder succesvol dan die van Benzema.