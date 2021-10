Tottenham Hotspur begint donderdag met de teruggekeerde Steven Bergwijn aan de uitwedstrijd tegen Vitesse in de groepsfase van de Conference League. Bij de Engelse ploeg ontbreekt een groot aantal topspelers.

Opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Trondstad, Wittek; Baden Fredriksen, Darfalou, Openda.

Opstelling Tottenham Hotspur: Gollini; Tanganga, Sánchez, Rodon, Davies; Lo Celso, Winks; Bryan Gil, Alli, Bergwijn; Scarlett.

Tottenham-manager Nuno Espírito Santo hecht meer waarde aan het komende competitieduel met West Ham United en heeft met Harry Kane, Lucas Moura, Pierre-Emile Højbjerg, Eric Dier, Son Heung-min, Tanguy Ndombele, Oliver Skipp, Cristian Romero, Sergio Reguilón en Emerson Royal een flink aantal belangrijke spelers thuisgelaten.

Door de afwezigheid van deze spelers hebben onder anderen Joe Rodon, Bryan Gil en Dane Scarlett een basisplaats. Pierluigi Gollini verdedigt net als in de voorgaande Conference League-duels het doel van de 'Spurs'.

Voor Bergwijn wordt het zijn eerste wedstrijd voor Tottenham sinds 16 september. Ruim een maand geleden raakte hij geblesseerd aan zijn enkel in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Turkije (6-1-zege). Sindsdien kwam de aanvaller alleen in actie in het Conference League-duel met Stade Rennais (2-2).

Het GelreDome is voor het eerst sinds 2014 uitverkocht. Foto: Pro Shots

Bero keert terug bij Vitesse

Bij Vitesse voert trainer Thomas Letsch één wijziging door ten opzichte van de gewonnen derby tegen NEC (0-1) van afgelopen zondag. Matús Bero keert terug van een schorsing en krijgt op het middenveld de voorkeur boven Yann Gboho.

Vitesse-Tottenham Hotspur begint donderdag om 18.45 uur in het GelreDome, dat voor het eerst sinds 2014 is uitverkocht.

Na twee duels hebben de Engelsen net als Stade Rennais vier punten in groep G van de Conference League. Vitesse volgt met drie punten en het Sloveense NS Mura is nog puntloos.

