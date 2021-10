Real Sociedad wint de andere wedstrijd in de poule met 0-1 van Sturm Graz. Daardoor belandt PSV aan de verkeerde kant van de streep, want alleen de bovenste twee ploegen kunnen overwinteren in de Europa League. De nummer drie daalt af naar de Conference League.



Stand in groep B:

1. AS Monaco 3-7 (4-2)

2. Real Sociedad 3-5 (4-3)

3. PSV 3-4 (7-5)

4. Sturm Graz 3-0 (1-6)