PSV-AS Monaco ·

19' GOAL AS Monaco! 0-1



Het is uitgerekend Myron Boadu die tegen PSV zijn allereerste doelpunt maakt in het shirt van AS Monaco. De spits kruipt na een diepe bal van Caio Henrique goed voor Armando Obispo en schuift de bal tussen de benen van Drommel door het doel in.