Mohamed Ihattaren is al ruim een week afwezig bij Sampdoria. De Italiaanse club zou in die periode ook geen contact kunnen krijgen met het voormalige toptalent van PSV.

"Ihattaren is voor de zoveelste keer afwezig", is het enige wat Corierre dello Sport donderdag na de persconferentie van trainer Roberto D'Aversa optekende over de middenvelder. Sampdoria speelt vrijdag tegen Spezia in de Serie A, maar de absentie van het negentienjarige talent is slechts een voetnoot in de voorbeschouwing.

Eerder op de dag schreef Gazzetta dello Sport dat Ihattaren sinds 12 oktober afwezig is bij Sampdoria. Hij zou naar Nederland zijn vertrokken en technisch directeur Daniele Faggiano slaagt er niet in om telefonisch contact te krijgen met hem.

Het nieuws wordt door de journalist van de Italiaanse krant bevestigd in gesprek met Nederlandse media als NOS, Eindhovens Dagblad en De Telegraaf. Het management van de jonge voetballer wil niet reageren.

Contract Ihattaren bij Juventus loopt tot medio 2025

Ihattaren heeft nog altijd geen minuut gespeeld voor de degradatiekandidaat in de Serie A. Sampdoria zou tot de winterstop al niet meer rekenen op de Utrechter, die volgens Gazzetta afgelopen zomer 5 kilo te zwaar arriveerde bij de club.

Nadat Ihattaren bij PSV onder trainer Roger Schmidt uit de gratie raakte, werd hij afgelopen zomer door zaakwaarnemer Mino Raiola bij Juventus ondergebracht.

De Italiaanse topclub betaalde 1,9 miljoen voor hem en verhuurde hem aan Sampdoria. Het contract van Ihattaren in Turijn loopt nog tot de zomer van 2025.