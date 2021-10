Daley Blind is donderdag door de UEFA verkozen tot Speler van de Week in de Champions League. De verdediger blonk dinsdag uit tijdens de met 4-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Borussia Dortmund en werd daarvoor al aangewezen als man of the match.

Blind kreeg op de website van de UEFA de voorkeur boven Liverpool-doelman Alisson Becker, middenvelder Noah Okafor (Red Bull Salzburg) en verdediger Sebastián Coates (Sporting CP).

De 31-jarige Oranje-international is de tweede Ajacied die tot Speler van de Week wordt verkozen in het nog prille Champions League-seizoen. Sébastien Haller viel na de eerste speelronde de eer te beurt, nadat hij vier keer had gescoord tegen Sporting CP.

Doelman Giorgos Athanasiadis werd een speelronde later uitgeroepen tot beste speler. Hij had met Sheriff Tiraspol een sensationele 1-2-zege geboekt op Real Madrid. De Griekse keeper wordt dus opgevolgd door Blind.

In de Johan Cruijff ArenA tekende Blind dinsdag voor het tweede doelpunt van Ajax, nadat door een eigen doelpunt van Marco Reus de ban was gebroken. In de tweede helft gaven Antony en Haller de zege van de koploper in groep C een nog mooier aanzien.

1 Blind verdubbelt voorsprong van Ajax met geplaatst schot

