Feyenoord begint donderdag zonder Marcos Senesi aan het Conference League-duel in De Kuip met Union Berlin. De Argentijnse verdediger is ziek en wordt vervangen door Lutsharel Geertruida. Luis Sinisterra en Guus Til zijn wel fit genoeg om te starten bij de Rotterdammers.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Geertruida, Malacia; Toornstra, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Union Berlin Luthe; Jaeckel, Knoche, Baumgartl; Trimmel, Moehwald, Khedira, Proemel, Puchacz; Kruse, Awoniyi.

Geertruida mocht eerder twee keer invallen in de Conference League en staat tegen Union Berlin voor het eerst in de basis.

Achter de namen van Til en Sinisterra stond een vraagteken. De Colombiaan miste door interlandverplichtingen het thuisduel met RKC en keerde niet geheel fit terug in Rotterdam. Slot zei woensdag op de persconferentie dat Sinisterra op de training werd getest en gezien zijn basisplaats heeft hij die test succesvol doorstaan.

Door de terugkeer van Sinisterra verkast Cyriel Dessers naar de bank en start Bryan Linssen in de punt van de aanval. Met Sinisterra heeft Slot een belangrijke speler terug: de aanvaller is met vijf goals en vier assists de waardevolste speler voor Feyenoord in deze Europese campagne.

Naast over Sinisterra kan Slot ook beschikken over Til, die zaterdag tegen RKC uitviel met een blessure. De viervoudig international vormt het middenveld van Feyenoord met Orkun Kökçü en Jens Toornstra. Verder houdt trainer Slot vast aan zijn vertrouwde namen.

Basisplaats Baumgartl bij Union, Becker op bank

Bij Union Berlin, dat vijfde staat in de Bundesliga, is er een basisplaats voor verdediger Timo Baumgartl, die wordt gehuurd van PSV.

Sheraldo Becker zit op de bank bij de ploeg van trainer Urs Fischer. De 26-jarige Surinaams international speelt sinds 2019 voor Union, dat hem overnam van ADO Den Haag. Rick van Drongelen behoort niet tot de wedstrijdselectie.

Het duel tussen Feyenoord en Union Berlin in De Kuip begint donderdag om 18.45 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Georgische scheidsrechter Giorgi Kruashvili. Bij het andere duel in groep E van de Conference League, Maccabi Haifa-Slavia Praag, wordt eveneens om 18.45 uur afgetrapt.