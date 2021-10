De FIFA zegt weer 57 sporters uit Afghanistan te hebben geëvacueerd. Het gaat volgens de mondiale voetbalbond met name om vrouwen en kinderen die actief zijn in de voetballerij of het basketbal. Eerder deze maand meldde de federatie al dat het samen met Qatar zo'n honderd voetballers en voetbalsters uit Afghanistan heeft gehaald.

De 57 sporters die deze week werden geëvacueerd, kwamen woensdag aan in Doha. De FIFA werkt bij de evacuaties nauw samen met Qatar, dat volgend jaar het WK organiseert. Albanië heeft zich daar onlangs bij aangesloten.

"De FIFA roept alle landen op om deze humanitaire zaak te steunen door permanent onderdak te bieden aan deze vrouwen en hun families, zodat ze hun leven opnieuw kunnen opbouwen", aldus de mondiale voetbalbond.

De UCI biedt ook hulp. De internationale wielerbond meldde onlangs te hebben bijgedragen aan de redding van 165 Afghaanse vluchtelingen. Het zou gaan om wielrensters, journalisten en leden van mensenrechtenorganisaties.

De Taliban grepen twee maanden geleden de macht in Afghanistan, bijna twintig jaar nadat ze werden verdreven door buitenlandse troepen. Het is sinds het vertrek van de buitenlandse strijdkrachten moeilijk om achterblijvers het land uit te krijgen.