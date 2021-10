De afwezigheid van bondscoach Mark Parsons heeft volgens Jackie Groenen en assistent Jessica Torny geen invloed gehad op de voorbereiding van de Oranjevrouwen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. De Engelsman sluit pas donderdagavond aan bij de vrouwenploeg door problemen met zijn vlucht vanuit de Verenigde Staten.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

"Het gaat hier gewoon hartstikke goed", zei Torny donderdagmiddag tijdens een digitaal persmoment vanuit Cyprus. "We wisten dat dit zou kunnen gebeuren. We kennen zijn visie en weten waar hij naartoe wil. Voor ons verandert er niet veel. Dat ik zie terug vanuit het team en de staf. Wij draaien gewoon."

De 35-jarige Parsons, die in september begonnen is als opvolger van Sarina Wiegman, combineert het bondscoachschap tot en met eind november met het trainerschap met het Amerikaanse Portland Thorns. Daardoor moet hij tijdens interlandperiodes overkomen vanuit de Verenigde Staten.

Parsons zou aanvankelijk dinsdag aankomen in Zeist, maar zijn vlucht werd omgegooid, waardoor hij een dag later in Nederland zou landen. Door zoekgeraakte reisdocumenten vielen die plannen in het water. Hij reist donderdag via Londen direct naar Cyprus en heeft zodoende al vier trainingsdagen gemist. Vrijdag zit hij wel op de bank in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (aftrap 20.45 uur).

"Voor hem is dit het meest vervelende wat er maar kan gebeuren", aldus Torny, die tot dusver alle trainingen van de Oranjevrouwen leidde. "Maar het is voor hem ook ontzettend rustgevend dat alles gaat zoals we gepland hebben. De meiden zijn heel relaxed en er wordt supergoed getraind."

"Het klinkt heel gek: maar we hebben er geen last van dat hij er niet is. Hij is elke dag bereikbaar voor ons en we hebben veel online meetings gehad. Los van dat hij er fysiek niet is, is er niet veel veranderd."

Ook voor Jackie Groenen is de afwezigheid van bondscoach Mark Parsons geen punt. Ook voor Jackie Groenen is de afwezigheid van bondscoach Mark Parsons geen punt. Foto: Getty Images

Groenen: 'Dit soort dingen kunnen gebeuren'

Ook Groenen vindt het "niet zo'n groot issue" dat Parsons nog niet bij de groep is aangesloten. "Het is echt niet zo dat als één iemand wegvalt uit de staf, wij niet meer weten of we naar links of naar rechts moeten gaan", zei de middenvelder van Manchester United vanuit Cyprus.

"We zijn allemaal verstandig en volwassen genoeg om die paar dagen zelf te kunnen trainen en door te kunnen komen. Bovendien hebben we een hele staf eromheen zitten die weet wat hij wil. We hebben ook met hem gesproken via Zoom."

"We hebben hem samen gezien en ook per linie. We hebben meerdere besprekingen met hem gehad, dat kan tegenwoordig allemaal. Dit soort dingen gebeuren in het leven, zowel binnen als buiten het voetbal. Dan is het een kwestie van aanpassen aan de situatie."

De Oranjevrouwen spelen vrijdag om 20.45 uur in en tegen Cyprus in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023, dat in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden wordt. Nederland staat met vier punten uit de eerste twee duels tweede in poule C. Cyprus is nog puntloos en incasseerde in de eerste twee duels al twaalf doelpunten.