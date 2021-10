Bondscoach Mark Parsons heeft zich donderdagmiddag bij de selectie van de Oranjevrouwen op Cyprus gemeld. De Engelse coach zou aanvankelijk dinsdag in Zeist arriveren, maar door een aangepast vluchtschema en zoekgeraakte reisdocumenten had hij vertraging.

"We hebben hem gevonden", staat op het Twitter-kanaal van de Oranjevrouwen. Door zijn lange reis had Parsons tot donderdagmiddag niet voor de groep gestaan. Vrijdag speelt Nederland een WK-kwalificatiewedstrijd op en tegen Cyprus.

De 35-jarige Parsons, die in september begonnen is als opvolger van Sarina Wiegman, combineert het bondscoachschap tot eind november met het trainerschap van het Amerikaanse Portland Thorns. Daardoor moet hij tijdens interlandperiodes overkomen vanuit de Verenigde Staten.

Parsons zou de eerste training van de Oranjevrouwen maandag al overslaan, omdat hij niet op tijd in Zeist kon zijn. In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) leidde hij nog een wedstrijd van Portland Thorns tegen Houston Dash (0-1-zege), waarna hij gelijk op het vliegtuig zou stappen.

Zijn vlucht werd echter omgegooid, waardoor Parsons woensdag zou aansluiten bij de Oranjevrouwen. Door die plannen werd ook een streep gehaald: Parsons moest opnieuw zijn reisdocumenten inleveren, maar die raakten zoek.

Trainingen werden geleid door assistent Thorny

Pas woensdag werd dat in orde gemaakt. Hij vloog via Londen naar Cyprus en arriveerde donderdag in de namiddag op het eiland in de Middellandse Zee.

De trainingen in Zeist en op Cyprus werden geleid door Parsons' assistent Jessica Thorny. Donderdagmiddag gaf zij ook de persconferentie in de aanloop naar het duel met Cyprus, dat vrijdag om 20.45 uur van start gaat.