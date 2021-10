De loting voor het WK voetbal van eind volgend jaar in Qatar vindt plaats op vrijdag 1 april, een dag na het congres van de FIFA in Doha. Bij de loting worden de deelnemende landen verdeeld over acht groepen van vier.

Ten tijde van de loting zijn nog niet alle 32 deelnemers bekend. Zo vindt in de zomer van volgend jaar nog een intercontinentale play-off plaats. Bij de loting gaat de FIFA de potten volgens het Duitse persbureau DPA indelen op basis van de wereldranglijst. Nederland neemt daarop nu de elfde plaats in.

Qatar doet als gastland automatisch mee aan het WK. Duitsland en Denemarken kwalificeerden zich onlangs als eerste Europese landen voor het eindtoernooi, dat vanwege de hoge temperaturen in de zomer in Qatar is verplaatst naar de maanden november en december.

Het Nederlands elftal koerst ook af op rechtstreekse kwalificatie voor het WK en hoopt er na de gemiste editie van 2018 in Rusland voor het eerst sinds 2014 weer bij te zijn. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaat aan kop in WK-kwalificatiegroep G.

Volgende maand zijn de laatste groepswedstrijden, tegen Montenegro (13 november in Podgorica) en Noorwegen (16 november in Rotterdam). Oranje heeft twee punten voorsprong op de Noren en vier punten op Turkije.