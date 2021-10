ADO Den Haag kan het lopende seizoen uitspelen. De begroting van de club uit de Keuken Kampioen Divisie, die in financieel opzicht in zwaar weer verkeert, is donderdag goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. Daarmee behouden de Hagenaars de licentie.

ADO Den Haag moest voor 1 november een sluitende begroting inleveren bij de licentiecommissie van de KNVB om te voorkomen dat de licentie van de club zou worden afgenomen. ADO kreeg al twee keer drie punten in mindering omdat daaraan niet voldaan was. Door een betalingsregeling met de gemeente Den Haag ter waarde van 750.000 euro is het alsnog gelukt om de jaarrekening op orde te brengen.

Directeur Edwin Reijntjes is blij dat ADO de licentie heeft kunnen behouden. "De gemeente Den Haag heeft ons met raad en daad geholpen. Wij zien dat als een erkenning van de maatschappelijke betekenis van ADO Den Haag voor de stad en de grote rol die ADO Den Haag voor onze supporters speelt."

Het licentiebehoud betekent nog niet dat ADO uit de financiële zorgen is. De club legt nog een traject af om een faillissement af te wenden - het zogenoemde Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). ADO heeft naar verluidt nog een flinke schuld openstaan. Hoe hoog de schuldenberg is, is onbekend.

ADO kan nu wel zonder al te veel druk op zoek gaan naar een nieuwe eigenaar. De club probeert al maanden de aandelen van de Chinese grootaandeelhouder United Vansen te verkopen, maar nog zonder resultaat.

Een groep met clubicoon Martin Jol en zakenman Jeroen Lentze bereikte eind augustus wel een akkoord met United Vansen over de aandelen, maar die twee stelden als eis dat ADO het Cars Jeans Stadion overneemt van de gemeente Den Haag. Dat is voorlopig niet gebeurd.

Fans van ADO Den Haag lieten eerder van zich horen toen de club nog in afwachting was van goedkeuring van de KNVB. Foto: Pro Shots

Gemeente redt ADO

De sluitende begroting van ADO kwam vooral tot stand door een helpende hand van de gemeente Den Haag. ADO kwam aanvankelijk 5,1 miljoen euro tekort op de begroting over het lopende seizoen.

Na overleg met een externe adviseur en een gespecialiseerd bedrijf bleef er nog 750.000 euro over. Over dit bedrag hoeft ADO tot en met 31 mei 2022 geen stadionhuur te betalen, waardoor de begroting sluitend is. De 750.000 euro wordt toegevoegd aan de huurachterstand.

"Maandenlang hebben we over de financiële perikelen gesproken", aldus sportwethouder Hilbert Bredemeijer. "Steeds hebben we als gemeente de ogen op de bal gehouden. Sportief gezien is het belangrijk dat het seizoen is gered. We laten met deze steun ook zien dat we vinden dat ADO Den Haag, de trots van deze stad, een belangrijke maatschappelijke rol heeft."

ADO Den Haag staat zevende in de Keuken Kampioen Divisie. Doordat de KNVB in totaal zes punten in mindering heeft gebracht, heeft de ploeg van trainer Ruud Brood zeventien punten uit elf duels. ADO won wel de eerste periodetitel, omdat de puntenstraf niet telt in de periodestand.