Supporters worden mogelijk geweerd bij wedstrijden in het betaalde voetbal als het aantal incidenten niet afneemt. Dat is een van de conclusies van een nieuwe werkgroep, bestaande uit de KNVB, alle clubs en het Supporterscollectief.

Afgelopen zondag ging het voor, tijdens en na de Gelderse derby NEC-Vitesse mis. In het stadion waren kwetsende spreekkoren te horen en Vitesse-speler Maximilian Wittek werd meermaals bekogeld met bier als hij een corner wilde nemen. Na de wedstrijd waren er buiten het stadion ongeregeldheden tussen supporters en de politie.

De clubs en de KNVB blijven zich inzetten voor een persoonsgerichte aanpak om daders aan te pakken, tenzij dat niet blijkt te werken. "De goeden mogen niet of anders zo min mogelijk lijden onder de kwaden. Daar willen we ons voor blijven inzetten", schrijft de voetbalbond in een verklaring.

"Mocht een vermindering van incidenten uitblijven, dan komen we in de laatste fase waarbij het verhogen van straffen, weren van (uit)supporters en het nog sneller stilleggen of zelfs staken van wedstrijden tot de mogelijkheden gaan behoren."

Wedstrijd wordt stilgelegd als gooien van voorwerpen niet stopt

De werkgroep, die deze week is opgericht naar aanleiding van recente incidenten, wijst er verder op dat wedstrijden kunnen worden stilgelegd als er voorwerpen en/of vloeistoffen op het veld worden gegooid, zoals tijdens NEC-Vitesse. Eerst volgen er zoals gebruikelijk waarschuwingen van de stadionspeaker.

Stopt het gooien niet, dan wordt de wedstrijd gestaakt en de catering bij de betreffende vakken gesloten. Scheidsrechter Richard Martens legde in september om die reden het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk in Stadion Galgenwaard stil, al kon hij niet op veel begrip van de spelers rekenen.

De werkgroep komt per direct ook met een uitkaartverplichting voor supporters die naar uitwedstrijden van hun club willen gaan. De registratieplicht voor fans in het uitvak geldt in ieder geval tot het einde van dit kalenderjaar. Het is daardoor niet meer mogelijk om op een andere manier aan tickets te komen.