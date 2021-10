Bayern München moet het voorlopig stellen zonder trainer Julian Nagelsmann. De Duitser is positief getest op het coronavirus, zo heeft de club donderdag bekendgemaakt.

De 34-jarige Nagelsmann miste woensdag al de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (0-4) omdat hij op zijn hotelkamer in Lissabon ziek was geworden. Nu blijkt hij het coronavirus onder de leden te hebben, ook al is hij volledig gevaccineerd.

Nagelsmann vliegt met een ambulancepiloot en gescheiden van de groep terug naar München en gaat daar in isolatie. Net als tegen Benfica zal assistent Dino Toppmöller de honneurs waarnemen bij 'Der Rekordmeister'.

Opvallend was dat Toppmöller tijdens de wedstrijd tegen Benfica contact had met Nagelsmann, zo gaf de assistent na afloop van het duel toe op een persconferentie. Op aanraden van de hoofdcoach wisselde Toppmöller halverwege de tweede helft Benjamin Pavard voor Serge Gnabry, waarna Bayern uitliep van 0-0 naar 0-4.

Nagelsmann mist in elk geval de competitiewedstrijd van komende zaterdag tegen Hoffenheim. In de week daarop volgen nog duels met Borussia Mönchengladbach in de DFB Pokal (woensdag) en 1. FC Union Berlin (zaterdag) in de Bundesliga.

Onder leiding van Nagelsmann, die afgelopen zomer overkwam van RB Leipzig, is Bayern München uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De Duitse recordkampioen is koploper in zowel de Bundesliga als in groep E in de Champions League. In laatstgenoemde competitie heeft Bayern na drie duels de volle buit van negen punten en een indrukwekkend doelsaldo van twaalf voor en nul tegen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Champions League