Het Nederlands elftal is niet gestegen op de nieuwe FIFA-ranglijst, die donderdag naar buiten is gebracht. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal bezet nog altijd de elfde plaats.

Oranje won in de vorige interlandperiode wel beide wedstrijden (0-1 in Letland en 6-0 tegen Gibraltar), maar de zeges op de twee landen die laag staan op de mondiale ranking leverden niet zoveel punten op. Nederland heeft nu 1.652,01 punten.

België voert de ranglijst van de FIFA aan, gevolgd door Brazilië. Frankrijk, dat eerder deze maand de Nations League won, nam de derde plaats over van Engeland. Ook Italië passeerde de Engelsen en staat nu vierde.

Oranje steeg vorige maand, na ruime zeges op Montenegro (4-0) en Turkije (6-1), van de twaalfde naar de elfde plaats. In de afgelopen interlandperiode pakte de ploeg van bondscoach Van Gaal dus weer zes punten in de WK-kwalificatie.

Het Nederlands elftal kan volgende maand plaatsing voor het WK van 2022 in Qatar afdwingen. Oranje speelt op 13 november in Montenegro en krijgt drie dagen later bezoek van Noorwegen, de grote concurrent in de kwalificatiereeks.