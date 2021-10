Klaas-Jan Huntelaar wil zich mogelijk gaan richten op een loopbaan als trainer. De voormalige topspits, die afgelopen seizoen een punt achter zijn loopbaan zette, gaat de komende periode meedraaien in de jeugdopleiding van De Graafschap om te ontdekken of het trainersvak iets voor hem is, zo heeft de club uit Doetinchem donderdag bekendgemaakt.

"We zijn hartstikke blij dat Klaas-Jan nu thuiskomt en mee wil kijken in onze jeugdopleiding", zegt Jefta Bresser, hoofd jeugdopleidingen van De Graafschap. "Ik heb Klaas-Jan onder mijn hoede gehad als beginnend speler en vind het een eer om Klaas-Jan nu te begeleiden in zijn eerste stapjes van zijn mogelijke trainersloopbaan."

De 38-jarige Huntelaar stond dinsdag ook al op het trainingsveld van Vitesse. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en het Nederlands elftal loopt twee dagen in de week mee bij het belofteteam van de Arnhemmers, dat onder leiding staat van voormalig prof Nicky Hofs. Zijn verblijf op Papendal zal in principe tot de winterstop duren.

Met zijn stage bij De Graafschap keert Huntelaar terug bij zijn oude club. De Achterhoeker speelde zes jaar in de jeugdopleiding van de club uit Doetinchem en verhuisde vervolgens naar PSV. In 2003 speelde hij nog op huurbasis voor de 'Superboeren'.

Huntelaar zette afgelopen zomer in stilte een punt achter zijn imposante loopbaan. De 76-voudig Oranje-international heeft nooit verteld waarom hij stopte. Schalke 04 was zijn laatste club. Met de roemrijke club uit Gelsenkirchen degradeerde hij in mei uit de Bundesliga.

De Graafschap probeerde Huntelaar vervolgens te verleiden om als speler terug te keren in Doetinchem. Voorzitter Martin Mos sprak verschillende keren met de spits, maar Huntelaar besloot zijn loopbaan na negentien jaar te beëindigen.