Directieleden van 1. FC Union Berlin zijn woensdagavond in een Rotterdams café aangevallen door een groep hooligans, bevestigt een woordvoerder van de Bundesliga-club aan het Duitse persbureau DPA na berichtgeving van de Berliner Kurier.

De politie Rotterdam meldde woensdagavond al dat er bij een horecagelegenheid aan De Meent - bar en tapasrestaurant De Huismeester - stoelen en andere voorwerpen richting een groepje mensen is gegooid. Een slachtoffer moest met verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht, maar is daar weer uit.

Een woordvoerder van Union Berlin bevestigt nu de geruchten dat de actie was gericht op een delegatie van de club, onder wie voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche. De Duitsers spelen donderdagavond in De Kuip tegen Feyenoord in de groepsfase van de Conference League.

In totaal werden ongeveer 25 mensen bekogeld met voorwerpen, onder wie vrouwen en ouderen. De politie heeft tot dusver één persoon aangehouden, maar de andere daders wisten te vluchten.

Op de sociale media van De Huismeester staat een filmpje van het incident. Daarop is te zien dat zo'n twintig personen wegrennen bij de horecagelegenheid op het moment dat een politieauto komt aanrijden.

Feyenoord neemt in verklaring afstand van hooligans

Feyenoord reageert in een verklaring geschokt op de ongeregeldheden in het centrum van Rotterdam. "Dit is een totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden", meldt de club.

"We nemen dan ook op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd. Niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt, kan en mag zich supporter noemen."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin begint donderdag om 18.45 uur in De Kuip. De Duitsers zijn met circa 2.500 supporters vertegenwoordigd in Rotterdam.

Union Berlin raadt fans aan om zich in grote groepen te bewegen en vanaf 15.30 uur met de pendelbussen aan de Oude Haven naar het stadion te gaan.