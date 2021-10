Steven Bergwijn speelde dit seizoen door blessureleed nog maar vijf wedstrijden voor Tottenham Hotspur, maar kan donderdag in het Conference League-duel met Vitesse na wekenlange afwezigheid zijn rentree maken. Manager Nuno Espírito Santo heeft ondanks zijn wisselende prestaties hoge verwachtingen van de Nederlander.

"Stevie is het seizoen heel erg goed begonnen", zei Nuno woensdag in gesprek met football.london. "Helaas raakte hij daarna geblesseerd bij de nationale ploeg en sindsdien heeft hij het zwaar. Het gaat er nu om dat hij snel fitter, sterker en sneller wordt, want ik vind Stevie een heel talentvolle en unieke speler in onze selectie."

De 24-jarige Bergwijn speelde dit seizoen nog maar vijf officiële duels voor Tottenham en leverde één assist. De Amsterdammer heeft sowieso nog geen onuitwisbare indruk kunnen maken in Londen sinds hij in januari 2020 voor 30 miljoen euro werd overgenomen van PSV.

"Niet alleen de Nederlandse spelers, maar alle spelers hebben tijd nodig als ze in de Premier League komen spelen", weet Nuno. "Naast dat ze moeten wennen aan een ander land en moeten integreren, is dit een veeleisende competitie. Alle teams zijn heel erg sterk."

"Stevie heeft wel bepaalde kwaliteiten in huis die ons heel erg kunnen helpen. Hij is fantastisch in een-op-eenduels en is heel snel, wat ons mogelijkheden biedt. We hebben Stevie echt nodig. Ik herhaal: we hebben hem echt nodig."

Steven Bergwijn kwam de afgelopen weken niet in actie door een blessure die hij opliep bij het Nederlands elftal. Steven Bergwijn kwam de afgelopen weken niet in actie door een blessure die hij opliep bij het Nederlands elftal. Foto: ANP

Nuno verdedigt B-selectie in Arnhem

Nuno verklapte al dat Bergwijn donderdag een basisplek krijgt als Tottenham op bezoek gaat bij Vitesse in de Conference League. De Portugese coach lijkt echter niet veel waarde te hechten aan het op twee na belangrijkste clubtoernooi van de UEFA, want hij laat zijn belangrijkste spelers allemaal thuis.

Onder anderen Harry Kane, Lucas Moura, Pierre-Emile Højbjerg, Eric Dier, Son Heung-min en Tanguy Ndombele zijn er niet bij in het uitverkochte GelreDome, want drie dagen na de wedstrijd tegen Vitesse wacht een uitduel met West Ham United. Nuno ontkent desondanks dat hij de Premier League belangrijker vindt.

"Het is niet eerlijk om te zeggen dat ik een Premier League-selectie en een Conference League-selectie heb. Deze keuzes hebben we specifiek in deze week moeten maken. Sommige spelers hebben meer rust nodig en moeten herstellen", aldus Nuno.

De wedstrijd tussen Vitesse en Tottenham Hotspur begint donderdag om 18.45 uur in Arnhem. Het GelreDome is volgens de Eredivisionist voor het eerst sinds 2014 uitverkocht.

Stand in groep G 1. Tottenham Hotspur 2-4 (+4)

2. Stade Rennais 2-4 (+1)

3. Vitesse 2-3 (+1)

4. NS Mura 2-0 (-6)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Conference League