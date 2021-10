Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer is woensdagavond in het Champions League-duel met Atalanta opnieuw onder de indruk geraakt van Cristiano Ronaldo. De Noor begrijpt niet dat er nog mensen zijn die twijfelen over de inbreng van de Portugees, die in de slotfase voor de winnende 3-2 zorgde.

"Mensen die hem willen bekritiseren vanwege zijn arbeid en instelling, moeten deze wedstrijd even terugkijken. In de slotfase stond zelfs Cristiano in zijn eigen strafschopgebied te verdedigen. Hij deed alles wat ik van hem mag verwachten", zei Solskjaer na het duel op Old Trafford tegen Sky Sports.

Na de 4-2-nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Leicester City was er nog kritiek op Ronaldo, omdat hij te weinig druk zou zetten op de defensie van tegenstanders. De 36-jarige sterspeler bleef bovendien voor het derde competitieduel zonder doelpunt, maar tegen Atalanta bewees hij nog maar eens zijn waarde voor United.

De 36-jarige Ronaldo torende in de 81e minuut boven iedereen uit bij een voorzet van Luke Shaw en kopte zijn ploeg naar een broodnodige overwinning, na een 0-2-achterstand bij rust. Marcus Rashford en Harry Maguire begonnen de wederopstanding van United door eerder in de tweede helft te scoren.

'Ronaldo liet zien wat hij het beste kan'

Voor Ronaldo was het al zijn 137e doelpunt in de Champions League. De topscorer aller tijden in het miljoenenbal, die tegen Atalanta de driehonderdste wedstrijd uit zijn loopbaan speelde voor United, heeft nu 124 doelpunten op zijn naam staan voor 'The Red Devils'. Ook in de eerste twee groepsduels dit seizoen kwam Ronaldo tot scoren; tegen Villarreal (2-1) zorgde hij eveneens voor de winnende treffer.

"We vroegen Cristiano om veel druk te zetten op de verdediging van Atalanta en zo het publiek achter ons te krijgen. Maar met het doelpunt liet hij zien wat hij het beste kan", aldus Solskjaer. "Die kopbal bewijst dat hij nog altijd een geweldige sprongkracht én timing heeft."

Door de benauwde overwinning op Atalanta gaat Manchester United met zes punten aan kop in groep F, maar de voorsprong is beperkt. Villarreal en Atalanta hebben slechts twee punten minder en ook Young Boys maakt nog kans op overwintering.