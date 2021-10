FC Barcelona heeft woensdagavond het contract van Ansu Fati verlengd tot medio 2027. In de verbintenis is een afkoopsom van maar liefst 1 miljard euro opgenomen.

Vorige week legde de ploeg van trainer Ronald Koeman al Pedri vast tot de zomer van 2026. De talentvolle middenvelder heeft eveneens een vertrekclausule van 1 miljard euro in zijn nieuwe contract.

De achttienjarige Fati wordt bij het financieel geplaagde Barcelona als een van de grootste talenten gezien. De viervoudig international van Spanje kreeg afgelopen zomer het rugnummer 10 van Lionel Messi, die naar Paris Saint-Germain was vertrokken.

De in Guinee-Bissau geboren vleugelspits maakte onlangs zijn rentree, nadat hij met een zware knieblessure tien maanden aan de kant had gestaan. Dit seizoen maakte hij in vijf wedstrijden voornamelijk als invaller twee treffers.

Fati brak diverse clubrecords

Sinds zijn debuut op zestienjarige leeftijd brak Fati diverse records. Met 16 jaar, 9 maanden en 7 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker voor de club in La Liga ooit. Later werd hij ook de jongste doelpuntenmaker in Camp Nou en de jongste doelpuntenmaker voor Barcelona in de Champions League.

Fati kwam woensdag als invaller in het veld bij de 1-0-zege op Dynamo Kiev. Volgens trainer Koeman is het talent na zijn blessure nog niet klaar om drie duels in een week te spelen. Zondag staat voor 'Barça' El Clásico tegen Real Madrid op het programma en start Fati vermoedelijk wel in de basis.