AZ hoopt de goede prestaties van de laatste weken donderdag een vervolg te geven in het Conference League-duel met CFR Cluj. Trainer Pascal Jansen vindt dat zijn ploeg nog genoeg te verbeteren heeft.

De seizoensstart van AZ was slecht, maar de ploeg heeft nu vier keer op rij gewonnen. Go Ahead Eagles (5-0), FK Jablonec (1-0), SC Cambuur (1-3) en FC Utrecht (5-1) werden verslagen.

"We kunnen nog constanter presteren. We streven naar totale controle in de wedstrijd en daar zijn we nog niet", zei Jansen woensdag tijdens zijn persmoment in de aanloop naar de wedstrijd tegen Cluj in Roemenië.

Na twee wedstrijden staat AZ bovenaan in groep D van de Conference League. Dat betekent volgens Jansen echter allerminst dat zijn ploeg het rustig aan kan doen tegen Cluj.

"Zij hebben nog alles om voor te spelen", zei hij. "Hun coach Dan Petrescu is een grote naam in het Europese voetbal. Hij zal alles uit deze ploeg willen halen en heeft een aantal goede spelers tot zijn beschikking. Aan ons de taak om te voorkomen dat zij kunnen schitteren."

AZ is met een nagenoeg fitte selectie afgereisd naar Roemenië. Alleen Thijs Oosting is afgehaakt met een lichte blessure. Cluj-AZ begint donderdag om 21.00 uur.

AZ tankte zondag weer vertrouwen door FC Utrecht overtuigend te kloppen. Foto: Pro Shots

