De Europese voetbalbonden hebben FIFA-voorzitter Gianni Infantino woensdag bij een overleg laten weten dat ze unaniem tegen diens plannen voor een tweejaarlijks WK zijn. De FIFA maakte bekend dat de mogelijke uitbreiding op 20 december verder wordt besproken. Naar verluidt overweegt de organisatie dan een stemming te organiseren.

"De Europese federaties hebben met talloze argumenten duidelijk gemaakt unaniem tegen de FIFA-plannen te zijn", aldus een woordvoerder van de Duitse bond tegen persbureau DPA. "Onze indruk is dat de FIFA-voorzitter openstond voor de argumenten en begrijpt dat het geen zin heeft om het plan erdoorheen te drukken."

De Europese bonden lieten weten de FIFA zelfs mogelijk te verlaten als het plan voor een WK om de twee jaar er toch doorheen komt. De KNVB nam overigens niet deel aan de videoconferentie, omdat de Nederlandse bond vindt dat er nog onvoldoende over de plannen bekend is.

De FIFA wil met een tweejaarlijks WK meer landen de kans geven om aan het toernooi deel te nemen. In de videoconferentie konden bondscoaches naar de plannen luisteren en hun mening geven.

Portugal stelt 'B-WK' voor

Ook de bonden van Roemenië en Portugal maakten hun bezwaren kenbaar. Tiago Craveiro, voorzitter van de Portugese bond, stelde voor aan het toegevoegde WK alleen landen te laten meedoen die zich niet voor de vorige editie hebben geplaatst.

"Hou je je aan je woord dat de FIFA alleen doorgaat met de plannen als er niemand door benadeeld wordt?", vroeg Craveiro aan Infantino. De FIFA-baas beloofde dat en zei naar de Portugese suggestie te zullen kijken. "In deze fase staan we open voor alle ideeën."

De Roemeense bondsvoorzitter Razvan Burleanu herinnerde Infantino eraan dat hij bij de presidentsverkiezing van de FIFA op hem gestemd had. "We hebben jou ons vertrouwen gegeven, omdat je beloofde een organisatie te vormen zonder verdeeldheid. Als het nu tot een stemming zou komen, dan zouden Europese landen tegenstemmen en Afrikaanse en Caribische landen zouden vóór zijn."

Infantino antwoordde daarop: "Als FIFA-voorzitter is het mijn taak om de dialoog op gang te brengen. Ik neem geen beslissingen, dat doen jullie als lidstaten. Ik sta altijd open voor gesprekken over de toekomst."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vreest voor het voortbestaan van sommige clubs en competities bij een tweejaarlijks WK. Foto: AFP

Ceferin: 'Tweejaarlijks WK kan verschrikkelijke gevolgen hebben'

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vroeg de FIFA af te zien van een stemming in december over het tweejaarlijkse WK. "Ik vraag u om dit niet zo snel al in stemming te brengen, want de gevolgen voor het voetbal kunnen verschrikkelijk zijn", zei hij.

"Het lijkt me niet verstandig om over zo'n belangrijk besluit een stemming te houden. Er zijn belanghebbenden als clubs en competities die niet kunnen stemmen, terwijl dit plan grote gevolgen kan hebben voor hun voortbestaan."

Er wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, waarin wordt gekeken naar de financiële gevolgen van een tweejaarlijks WK. De uitkomst daarvan wordt voor de FIFA-bijeenkomst op 20 december verwacht. Volgende week staat er een meeting tussen de technische comités van de FIFA en UEFA op het programma, waarbij het onderwerp verder wordt besproken.