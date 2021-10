Leicester City heeft woensdag dankzij spits Patson Daka een spectaculaire 3-4-zege op Spartak Moskou geboekt in de Europa League. De Zambiaan boog met vier goals eigenhandig een 2-0-achterstand om.

Spartak kwam op voorsprong via Aleksandr Sobolev, waarna oud-NEC'er Jordan Larsson de score aan het einde van de eerste helft verdubbelde. Nog voor het rustsignaal bracht Daka de spanning terug.

In de tweede helft eiste de 23-jarige Zambiaan de absolute hoofdrol voor zich op met doelpunten in de 48e, 54e en 78e minuut. Enkele minuten voor tijd zorgde Spartak-spits Sobolev nog voor 3-4, maar daar bleef het bij.

Daka speelde de afgelopen jaren voor Red Bull Salzburg, waarvoor hij in 125 officiële wedstrijden tot 68 goals kwam. Afgelopen zomer maakte de 22-voudig international voor 30 miljoen euro de overstap naar Leicester.

Leicester is dankzij de zege in Rusland de nieuwe nummer twee in groep C van de Europa League. Spartak, waarbij Quincy Promes na een uur inviel en de geblesseerde Jorrit Hendrix ontbrak, staat derde.

De wedstrijd werd op woensdag in plaats van donderdag gespeeld, omdat Spartaks stadgenoot Lokomotiv Moskou donderdag eveneens thuis speelt in de Europa League.

Stand groep C 1. Legia Warschau 2-6 (2-0)

2. Leicester City 3-4 (6-6)

3. Spartak Moskou 3-3 (6-7)

4. Napoli 2-1 (4-5)

