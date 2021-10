PSV heeft woensdag van de UEFA een boete van 33.625 euro gehad vanwege het wangedrag van een deel van de meegereisde fans tijdens het Europa League-duel met Sturm Graz van eind vorige maand. De clubleiding is boos op de supporters.

De UEFA gaf de boete omdat supporters van PSV tijdens de wedstrijd voorwerpen op het veld gooiden en vernielingen aanrichtten. Het is niet de eerste keer dat de 24-voudig landskampioen een dergelijke boete krijgt.

"Voor ons is de maat meer dan vol. We accepteren het niet langer dat mensen zich uit naam van PSV misdragen, zeker niet als wij te gast zijn", aldus algemeen directeur Toon Gerbrands.

"Dit wangedrag valt niet onder support en ik wil dat het voorgoed stopt. We hebben inmiddels contact opgenomen met de Oostenrijkse autoriteiten en Sturm Graz en we zetten alles op alles om de daders te identificeren. De boete zullen we op hen verhalen."

De supporters van PSV zorgden voor vernielingen in Oostenrijk. Foto: Pro Shots

Wangedrag van supporters leidt tot zorgen

Het wangedrag van supporters is al langer een thema in het Nederlandse voetbal. De KNVB, de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie, alle clubs uit het betaald voetbal en het Supporterscollectief lieten maandag weten de misstanden te willen stoppen.

Woensdag meldde de KNVB dat er sinds het begin dit seizoen een grote toename van het aantal tuchtzaken is. Ook zijn er meer stadionverboden. De voetbalbond onderzoekt wat eraan gedaan kan worden om deze ontwikkeling tegen te gaan.

Zondag liep het na de Gelderse derby NEC-Vitesse buiten het stadion flink uit de hand. Eerder dit seizoen zorgde het gedrag van fans voor oponthoud bij onder meer FC Groningen-Vitesse en FC Utrecht-RKC Waalwijk.