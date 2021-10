Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht donderdag geen aantrekkelijke wedstrijd tegen Union Berlin in de Conference League. Hij roemt de verdedigende kwaliteiten van de Bundesliga-ploeg, maar benadrukt dat het niet leuk is om naar te kijken.

"Elke trainer die tegen Union Berlin heeft gespeeld, zegt na de wedstrijd dat het de slechtste wedstrijd van zijn ploeg van het seizoen was", zei Slot woensdag op de vooruitblikkende persconferentie. "En dat zegt heel veel over hen."

"Het is heel moeilijk om als tegenstander kansen tegen hen te creëren en daarnaast creëren ze zelf ook niet heel veel kansen. Dus ik weet niet wie onze wedstrijd gaat uitzenden, maar voor de neutrale toeschouwer is de wedstrijd tegen Union waarschijnlijk niet vermakelijk."

Het Union Berlin van voormalig ADO Den Haag-aanvaller Sheraldo Becker staat na acht Bundesliga-wedstrijden op de vijfde plek. De Duitsers verloren dit seizoen pas één keer in de competitie, op bezoek bij Borussia Dortmund (4-2).

"Ik heb heel veel wedstrijden teruggekeken en het zijn niet de allerleukste wedstrijden geweest om terug te kijken", aldus Slot. "Daar zit ook precies hun kracht. Ze kunnen het de tegenstander heel goed onmogelijk maken om kansen te creëren en worden zelf via de counter en uit standaardsituaties gevaarlijk."

Het meespelen van Luis Sinisterra (links) tegen Union Berlin is nog onzeker.

Sinisterra twijfelgeval bij Feyenoord

Het meespelen van Luis Sinisterra is nog onzeker, zo vertelde Slot op de persconferentie. De Colombiaan miste afgelopen zaterdag het thuisduel met RKC Waalwijk (2-2) door interlandverplichtingen en is niet fit teruggekomen.

"Het is geen echte blessure, maar hij is niet helemaal fit", aldus Slot over Sinisterra. De aanvaller kwam tijdens de interlandperiode alleen in actie met een invalbeurt tegen Brazilië. "We zullen vandaag op de training in moeten schatten of hij kan spelen."

Feyenoord gaat na twee wedstrijden met vier punten aan de leiding in groep E van de Conference League. Union Berlin staat met drie punten op de derde plaats. Donderdag komen ook Slavia Praag en Maccabi Haifa, de andere twee ploegen uit groep E, in actie.

Het duel tussen Feyenoord en Union Berlin begint donderdag om 18.45 uur in De Kuip. De wedstrijd staat onder leiding van de Georgische scheidsrechter Giorgi Kruashvili.

