Thomas Letsch heeft er alle vertrouwen in dat Vitesse donderdag in eigen huis een goed resultaat kan boeken in het Conference League-duel met Tottenham Hotspur. De Duitse coach staat met de Arnhemmers tegenover een ploeg waar veel topspelers ontbreken.

Tottenham-manager Nuno Espírito Santo hecht meer waarde aan het komende competitieduel met West Ham United en laat met Harry Kane, Lucas Moura, Pierre-Emile Højbjerg, Eric Dier, Son Heung-min, Tanguy Ndombele, Oliver Skipp, Cristian Romero, Sergio Reguilón en Emerson Royal een flink aantal belangrijke spelers thuis.

"Hoewel de focus bij de 'Spurs' vooral op de Premier League ligt en je niet precies weet wie er bij hen aan de aftrap gaan verschijnen, hebben ze ontzettend veel kwaliteit", zei Letsch woensdag op een persconferentie.

"Het is aan ons om toch de oplossingen en de ruimtes te vinden en de defensie gesloten te houden. Wat dat laatste betreft, krijgen we de laatste tijd gelukkig al minder goals tegen."

Letsch proeft zelfvertrouwen bij Vitesse. "We geloven in onszelf en in ons plan. Het gaat om de mix van drie elementen: genieten, strijden en het plan volgen. Als we dit goed voor elkaar hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat we een kans maken."

'Morgen komt mijn droom tot leven

Vitesse zal donderdag gesteund worden door 24.000 supporters. Het betekent dat de Gelderlanders voor het eerst sinds 2014 in een uitverkocht stadion spelen. Letsch verheugt zich erop.

"De supporters zullen er, zeker na de derbywinst, weer vanaf de eerste minuut achter staan", zei hij. "We willen dezelfde energie brengen als tegen Stade Rennais, Feyenoord en NEC. Dan is er van alles mogelijk."

Spits Nikolai Baden Frederiksen, die zondag in de Gelderse derby tegen NEC het enige doelpunt van de wedstrijd maakte, zei eveneens uit te kijken naar de ambiance. "Het wordt genieten. Als speler droom je ervan om in een vol stadion tegen een topteam te spelen. Morgen komt die droom tot leven."

Vitesse-Tottenham Hotspur begint donderdag om 18.45 uur. Na twee duels hebben de Engelsen net als Stade Rennais vier punten in groep G van de Conference League. Vitesse volgt met drie punten en NS Mura is nog puntloos.

