Ralf Seuntjens heeft woensdag van de KNVB een voorwaardelijke straf van één wedstrijd schorsing gekregen voor zijn stevige uitlatingen richting scheidsrechter Bas Nijhuis. Zijn club NAC Breda heeft de straf geaccepteerd.

De 32-jarige Seuntjens zag maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van NAC tegen FC Volendam (1-0-verlies) een doelpunt van hem afgekeurd worden vanwege een vermeende overtreding op Volendam-keeper Filip Stankovic.

Seuntjens was na afloop niet te spreken over de beslissing van Nijhuis. "Het is een grote teringzooi. Ik heb na afloop ook niks tegen hem kunnen zeggen, want hij liep weg. Maar ja, als je praat, krijg je toch geel. Het is een vieze streek."

Een dag later bood Seuntjens zijn excuses aan voor zijn woorden aan het adres van de scheidsrechter. De spits was het nog altijd niet eens met de beslissing van Nijhuis, maar had wel spijt van zijn taalgebruik.

De KNVB besloot desondanks om een onderzoek te starten en kwam tot een voorwaardelijke straf, die een proeftijd van twee jaar heeft.

