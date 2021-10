Roger Schmidt is niet van plan om donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen AS Monaco veel rekening te houden met de Eredivisie-topper van zondag tegen Ajax. De PSV-coach vindt de confrontatie met de Franse club nóg belangrijker.

"Voor ons lijkt me deze wedstrijd in deze competitie nog crucialer dan die van zondag tegen Ajax. Waarom? Omdat de poulefase van de Europa League over zes duels gaat en in de Eredivisie 34 duels gespeeld worden. Zondag spelen wij tegen het beste team in die competitie", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

"Ajax is voor nu geen issue voor ons. Wij focussen ons op AS Monaco en om te winnen moeten we 100 procent geconcentreerd zijn. Monaco was net als wij dicht bij de Champions League en heeft ook aan de bal veel mogelijkheden."

Schmidt kan donderdag geen beroep doen op Ibrahim Sangaré. De middenvelder is geschorst. Met Olivier Boscagli en Davy Pröpper heeft de Duitse coach de nodige alternatieven. "Tegen Real Sociedad is het ons ook gelukt om een goede wedstrijd te spelen zonder Ibrahim, maar hij is wel een sleutelspeler voor ons."

Olivier Boscagli zat naast zijn trainer op de persconferentie. Foto: ANP

Boscagli: 'Heb vijftien kaartjes voor mijn familie moeten regelen'

Voor Boscagli is de confrontatie met AS Monaco speciaal, want de linkspoot is geboren en opgegroeid in de stad van de komende tegenstander. De 23-jarige verdediger speelde nooit bij Monaco, maar ging vroeger wel regelmatig naar het stadion.

"Ik ben heel blij dat ik deze wedstrijd kan spelen. Monaco is een belangrijke stad voor mij, dus ik kijk erg uit naar deze wedstrijd. Ik heb vijftien kaartjes voor mijn familie moeten regelen", zei Boscagli tegen ESPN.

PSV-AS Monaco begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Davide Massa. Beide clubs pakten vier punten in hun eerste twee groepswedstrijden.

