Club Brugge en Manchester City reageren geschokt op een incident dat dinsdagavond plaatsvond na hun Champions League-wedstrijd in Brugge (1-5). Een 63-jarige City-fan uit België verkeert in levensgevaar nadat hij bij een tankstation mishandeld is, vermoedelijk door fans van Club.

De man uit Ninove wilde na de wedstrijd wat te eten halen bij een tankstation naast de snelweg E40, toen hij een klap op zijn achterhoofd kreeg. De City-fan, die tijdens het duel in het stadion zat, raakte bewusteloos en is met de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

Het Belgische openbaar ministerie bevestigt aan VRT NWS dat vijf verdachten zijn opgepakt in Oost-Vlaanderen. Zij zijn waarschijnlijk supporters van Club Brugge. "De eerste vaststellingen wijzen alvast in die richting. Want de confrontatie gebeurde nadat de verdachte de sjaal van Manchester City van het slachtoffer had afgenomen."

Club Brugge schrijft in een verklaring op zijn site dat het met afschuw kennis heeft genomen van het incident. "Club Brugge keurt alle crimineel gedrag ten zeerste af, zowel binnen als buiten het stadion, en stelt verdraagzaamheid voorop."

Manchester City meldt in een eigen verklaring dat iedereen bij de club "geschokt en bedroefd" is door het nieuws over de mishandeling. "We werken samen met Club Brugge en de politie in België en Manchester om meer informatie te verkrijgen. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van de fan, die nog in het ziekenhuis ligt."

De zoon van het slachtoffer zag de aanval gebeuren. "Ik wil graag een oproep doen aan alle supporters, van welke club dan ook", zegt hij. "Tijdens een wedstrijd mag je plagen, gebaren maken en roepen. Maar na de wedstrijd een andere supporter aanvallen: dat doe je niet. Toon wat respect."