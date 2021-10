Steve Bruce is niet langer de trainer van Newcastle United. Het vertrek van de zestigjarige Engelsman was haast onvermijdelijk nadat de Premier League-club was overgenomen door een steenrijk consortium uit Saoedi-Arabië.

Hoewel Newcastle United woensdag in een verklaring meldt dat Bruce "met wederzijdse instemming" is opgestapt, is het wel duidelijk dat de coach is ontslagen.

Twee weken geleden werd bekend dat eigenaar Mike Ashley na veertien jaar al zijn aandelen van Newcastle United voor een bedrag van 300 miljoen pond (350 miljoen euro) heeft verkocht aan een consortium uit Saoedi-Arabië. De omstreden overname maakt Newcastle in één klap de rijkste club ter wereld.

Bruce erkende vorige week al dat zijn positie onder grote druk stond, omdat de nieuwe eigenaars grote plannen hebben met Newcastle en liever een 'eigen' trainer aanstellen. De oud-speler van Manchester United mocht zondag nog op de bank zitten tegen Tottenham Hotspur (2-3-nederlaag), de duizendste wedstrijd uit zijn trainerscarrière. Nu nemen de Saoedi's alsnog afscheid van hem.

"Ik ben dankbaar voor de kans om deze unieke club te leiden", zegt Bruce. "Er waren pieken en dalen, maar de spelers en coaches hebben altijd alles gegeven, ook bij de moeilijke momenten. Daar mogen ze trots op zijn."

"Dit is een club met een heel grote supportersschare. Ik hoop dat de nieuwe eigenaars Newcastle United kunnen leiden naar de successen die we allemaal willen zien. Ik wens iedereen heel veel geluk, dit seizoen en daarna."

121 Schatrijke Saoedi's kopen Newcastle: komt er nu een sterrenteam?

Bruce was ruim twee jaar trainer bij Newcastle

Bruce was sinds juli 2019 de manager van Newcastle United. De oud-coach van onder meer Wigan Athletic, Hull City, Sunderland en Aston Villa leidde de viervoudig kampioen in zijn eerste jaar naar de dertiende plek in de Premier League. Vorig seizoen eindigden 'The Magpies' als twaalfde.

Graeme Jones is aangesteld als interim-trainer. Hij zal zaterdag op de bank zitten bij de uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

De nummer negentien van de Premier League is direct begonnen met de zoektocht naar een definitieve opvolger van Bruce.

