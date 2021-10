Willem II is dicht bij de overname van het Koning Willem II Stadion, waarvan de gemeente Tilburg momenteel eigenaar is. Beide partijen hebben een intentieovereenkomst getekend om een overdracht van het stadion mogelijk te maken.

"En dat in het jaar dat Willem II zijn 125-jarig jubileum viert", aldus algemeen directeur Martin van Geel. "Wat een symbolische waarde heeft het voor ons als club en voor onze supporters dat we juist in dit jaar mogelijk eigenaar van ons stadion, van ons huis, kunnen worden."

Willem II is momenteel nog huurder van het stadion. Naast de financiële voorwaarden is ook het realiseren en verbeteren van veiligheid en comfort in het stadion een belangrijk onderdeel van de afspraken.

De gemeenteraad en de raad van commissarissen/aandeelhouders van Willem II moeten voor eind december van dit jaar een besluit nemen over de definitieve overeenkomst, zo laat de club uit Tilburg woensdag weten. In de komende periode vinden de nodige vervolggesprekken plaats.

Het Koning Willem II Stadion heeft een capaciteit van ruim 14.500 toeschouwers en werd in 1995 geopend.