Sporting CP mag nog altijd hopen op overwintering in de Champions League. De Portugezen versloegen Besiktas dinsdag met ruime cijfers (1-4) en zijn daardoor in de groep met Ajax niet kansloos voor een plek in de knock-outfase.

"Pas na de goal van Paulinho (de 1-4 in de 89e minuut, red) was ik er zeker van dat we zouden winnen. Besiktas is een team met veel kwaliteitsspelers en ze hebben de steun van de supporters", zei Sporting-coach Rúben Amorim na de wedstrijd tegen Besiktas.

"Wij lieten ook nog kansen liggen. Dit resultaat biedt hoop dat er nog van alles mogelijk is voor ons, maar we moeten dit niveau dan ook gaan halen in de wedstrijden tegen Ajax en Borussia Dortmund."

Sebastián Coates was de grote man bij Sporting. De aanvoerder scoorde twee keer in Turkije. Naast Coates en Paulinho was ook Pablo Sarabia (penalty) trefzeker voor de formatie uit Lissabon.

"Deze overwinning geeft ons veel vertrouwen richting de volgende wedstrijden. Het was een lastige wedstrijd, maar we kwamen hier voor de overwinning en die hebben we binnengesleept", aldus Coates.

Voor Sporting gaat de groepsfase van de Champions League op woensdag 3 november verder met een thuiswedstrijd tegen Besiktas. De Portugezen krijgen de daaropvolgende speelronde bezoek van Dortmund en sluiten de groepsfase op 7 december in Amsterdam af tegen Ajax.