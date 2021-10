Erik ten Hag is enorm trots op zijn ploeg na de 4-0-overwinning van Ajax dinsdag op Borussia Dortmund in de groepsfase van de Champions League. Volgens de trainer van de Amsterdammers was Ajax niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal ijzersterk.

"Waar ik het meest van genoten heb? Van het hele elftal. Ze hebben fantastisch gespeeld. Alles klopte vanavond. In balbezit waren we geweldig, maar ook in het drukzetten", zei Ten Hag na afloop van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen RTL 7.

"We hebben veel kansen gecreëerd en goed gespeeld op het houden van de nul. Erling Haaland is niet helemaal uit te schakelen, dat bleek ook vanavond wel, maar we hebben dat verdedigend gezien wel heel goed gegaan."

Ajax won van Dortmund door doelpunten van Marco Reus (eigen goal), Daley Blind, Antony en Sébastien Haller. De Amsterdammers kregen ook vooral de complimenten voor de manier waarop de zege tot stand kwam.

"Dat heeft ook met de tegenstander te maken", aldus Ten Hag over het goede spel van Ajax. "Dortmund wil ook aanvallend spelen. Dan wordt het een open wedstrijd en dan wint de sterkste ploeg. Het is fantastisch om te zien dat we dit op de mat kunnen leggen."

