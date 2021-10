Liverpool is er dinsdag in groep B van de Champions League in geslaagd om ook bij Atlético Madrid de drie punten te pakken. De Engelsen gaven een 0-2-voorsprong uit handen, maar wonnen alsnog: 2-3. In dezelfde groep boekte FC Porto een belangrijke zege op AC Milan: 1-0.

Liverpool kende een uitstekende start en stond binnen het kwartier al op 0-2. De in topvorm verkerende Mohamed Salah dribbelde in de achtste minuut vanaf de linkerkant naar binnen en schoot de bal met wat fortuin binnen.

Naby Keïta verdubbelde de marge vijf minuten later door vanaf de rand vanaf het strafschopgebied een afvallende bal hard in de hoek te knallen. Liverpool, dat zeker in uitwedstrijden flink op dreef is, leek de wedstrijd al in de tas te hebben.

Niets bleek minder waar, want Antoine Griezmann tekende met een intikker na twintig minuten voor de aansluitingstreffer en een kwartier daarna gleed de Fransman de bal in de verre hoek voor de gelijkmaker.

Griezmann was met zijn doelpunten al de man van de wedstrijd, maar werd dat in het begin helemaal toen hij met rood van het veld werd gestuurd. De aanvaller kwam met zijn te hoge been in het gezicht van Roberto Firmino terecht.

Liverpool rook bloed en jaagde op de volle buit. Die kwam er ook, want Salah mocht een kwartier voor tijd aanleggen vanaf 11 meter en faalde niet: 2-3. Atlético leek in de slotfase ook nog een penalty te krijgen na een overtreding van Diogo Jota, maar die beslissing werd teruggedraaid.

FC Porto mag nog hopen op overwinteren in de Champions League. Foto: Getty Images

FC Porto en AC Milan hebben niets aan gelijkspel

FC Porto en AC Milan hadden een overwinning hard nodig om nog aanspraak te kunnen maken op overwintering in de Champions League. De Portugezen deden in eigen huis goede zaken door met 1-0 te winnen van de Italianen.

De thuisploeg had de hele eerste helft de betere kansen, maar Luis Díaz en vooral Mateus Uribe en Mehdi Taremi hadden het vizier niet op scherp staan. Halverwege de tweede helft, vlak na de invalbeurt van Zlatan Ibrahimovic bij Milan, schoof Díaz een bal wel tegen de touwen: 1-0.

AC Milan ging daarna wel op jacht naar de gelijkmaker, maar kreeg nauwelijks kansen op de 1-1. Porto had nog het meeste recht op een tweede treffer, maar die viel ook niet meer.

