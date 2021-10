Ajax heeft dinsdag met een sensationele 4-0-overwinning op Borussia Dortmund goede zaken gedaan in de Champions League. De Amsterdammers waren in de Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor de Duitse topclub, waardoor overwintering in het miljoenenbal al bijna een feit is.

Na elf minuten kwam Ajax al op een 1-0-voorsprong door een eigen doelpunt van Dortmund-aanvoerder Marco Reus en na 25 minuten schoot Daley Blind de 2-0 binnen. Met fraaie combinaties speelde de ploeg van trainer Erik ten Hag Dortmund weg, al had Ajax voor rust veel vaker kunnen en moeten scoren.

Aan het begin van de tweede helft ontsnapte Ajax. Erling Haaland schoot via keeper Remko Pasveer op de lat, maar daarna waren de Amsterdammers weer sterker. Antony schoot in de 57e minuut de 3-0 binnen en met een kopbal zorgde Champions League-topscorer Sébastien Haller voor de 4-0-eindstand.

Door de klinkende overwinning gaat Ajax met de volle negen punten uit drie wedstrijden soeverein aan kop in groep C. Als de Amsterdammers over twee weken ook de uitwedstrijd tegen Dortmund winnen, is het zeker dat ze na drie jaar weer in de knock-outfase van de Champions League staan. De ploeg speelt daarna ook nog uit tegen Besiktas en thuis tegen Sporting CP.

De andere wedstrijd in groep C van dinsdagavond werd door Sporting CP met 1-4 gewonnen bij Besiktas. Verdediger Sebastián Coates scoorde twee keer in Istanboel en ook Pablo Sarabia en Paulinho waren trefzeker voor de Portugese kampioen. Cyle Larin maakte het doelpunt voor de Turkse club, die puntloos onderaan staat. Sporting heeft drie punten en Dortmund zes.

Stand in CL-groep C 1. Ajax 3-9 (+10)

2. Borussia Dortmund 3-6 (-2)

3. Sporting CP 3-3 (-2)

4. Besiktas 3-0 (-6)

209 Terugblik: Is dit Ajax nu al beter dan het succesvolle Ajax uit 2019?

Ten Hag verkiest Berghuis boven Klaassen

Voorafgaand aan de kraker tussen Ajax en Dortmund was de grote vraag of Steven Berghuis of Davy Klaassen zou starten. Het werd Berghuis en die was binnen tien minuten al bijna aangever bij de eerste Ajax-goal. Antony treuzelde voor het Dortmund-doel.

Via Blind kreeg Ajax een minuut later weer een kans en weer een minuut later was het raak. Een indraaiende vrije trap van Tadic werd door Reus geschampt met het hoofd, waardoor de 1-0 de boeken inging als een eigen doelpunt van de Duitser.

De voorsprong van Ajax was verdiend. De Amsterdammers troefden Dortmund voetballend af met tal van fraaie aanvallen tot gevolg. Bij vlagen was het een galavoorstelling en na 25 minuten leidde dat al tot de 2-0. Blind kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied en klopte keeper Gregor Kobel met een laag schot via de binnenkant van de paal.

Het wervelende spel in combinatie met twee snelle goals was een droomscenario voor Ajax, maar de marge had voor rust nog groter moeten worden. Berghuis schoot in kansrijke positie naast, Haller had moeten scoren en Gravenberch kreeg zelfs twee grote kansen.

Ondertussen had Dortmund niets in te brengen tot de gevreesde Haaland in de laatste minuut voor rust ontsnapte. Hij dwong Pasveer tot zijn enige redding van de eerste helft.

1 Blind verdubbelt voorsprong van Ajax met geplaatst schot

Haaland raakt onderkant van lat

Zo ging Ajax ondanks een fantastische eerste helft gewaarschuwd de rust in, maar aan het begin van de tweede helft ging Haaland er weer vandoor. Opnieuw redde Pasveer, al werd hij daarbij geholpen door de onderkant van de lat.

Verder was het ook na rust Ajax dat aanviel. Gravenberch, de ongelukkigste Ajacied in de afronding, schoot van dichtbij op keeper Kobel, waarna de onzichtbare Donyell Malen na 53 minuten gewisseld werd bij Dortmund. Vier minuten later werd het dan eindelijk wel 3-0. Antony dribbelde naar binnen en schoot in de verre hoek raak.

Het werd ook nog 4-0. Achttien minuten voor tijd kopte topscorer Haller uit een voorzet van Blind zijn zesde Champions League-goal binnen. Zo werd het alleen nog maar mooier voor Ajax, terwijl Pasveer met opnieuw een knappe redding op een inzet van Haaland nog maar eens een Dortmund-goal voorkwam. Het bleef 4-0 op een prachtige avond voor Ajax, dat bijna zeker is van overwintering.