Paris Saint-Germain heeft dinsdag in de Champions League dankzij een comeback gewonnen van RB Leipzig. Lionel Messi bezorgde de Fransen met twee doelpunten alsnog de zege: 3-2. Manchester City won eerder op de avond in dezelfde poule met 1-5 bij Club Brugge. In de poule van Ajax was Sporting CP duidelijk te sterk voor Besiktas: 1-4.

Paris Saint-Germain schoot uit de startblokken en nam via Kylian Mbappé al na negen minuten de leiding. De Fransman werd in de omschakeling op eigen helft al aan het werk gezet, dribbelde bijna het halve veld over en schoot de bal vervolgens binnen.

Het leek de opmaat tot een eenvoudige overwinning van PSG, maar niets bleek minder waar. Leipzig beet steeds meer van zich af en kwam na een klein half uur spelen langszij. André Silva tikte bij de tweede paal een voorzet van voormalig PSV'er Angeliño binnen.

Nadat Nordi Mukiele in de 57e minuut zelfs voor 1-2 had gezorgd, moest PSG echt aan de bak. Georginio Wijnaldum viel vlak daarna in en Messi nam vervolgens het voortouw. De Argentijn tekende in de 67e minuut voor de 2-2 en benutte zeven minuten later een penalty met een panenka: 3-2. Mbappé miste in de extra tijd nog vanaf 11 meter.

City oppermachtig tegen Brugge

In dezelfde groep was de overwinning van City op het Brugge van basisspeler Noa Lang verdiend. Na een half uur brak João Cancelo de ban. De verdediger dook op voor het doel van Brugge en tikte de bal simpel binnen na een goede pass van Phil Foden.

Vlak voor rust tekende Riyad Mahrez vanaf 11 meter voor de 0-2 na een overtreding van Stanley N'Soki. Ook in de tweede helft was het eenrichtingsverkeer. City kwam via een schuiver van Kyle Walker al snel op 0-3. Vlak daarna kwamen Ruud Vormer (Brugge) en Nathan Aké (City) binnen de lijnen.

Ook de negentienjarige Cole Palmer viel in en hij bekroonde zijn Champions League-debuut door met een bekeken inzet voor 0-4 te zorgen. Nadat ook Bast Dost was ingevallen in de slotfase, redde Hans Vanaken de eer voor de thuisploeg en scoorde ook Mahrez nog: 1-5.

Sporting doet goede zaken in groep met Ajax

Sporting CP mag nog altijd hopen op de volgende ronde van de Champions League. De Portugezen wonnen met 1-4 bij Besiktas en houden daardoor groepshoofd Ajax en vooral Borussia Dortmund in het vizier.

In een fraaie eerste helft met kansen voor beide ploegen kwam Sporting na een kwartier op voorsprong. Aanvoerder Sebastián Coates kopte van dichtbij raak na een corner. Besiktas antwoordde negen minuten later bijna identiek: Cyle Larin scoorde ook met het hoofd uit een corner.

De Turken konden niet lang van de gelijkmaker genieten, want twee minuten na de 1-1 was Sporting weer succesvol met een corner. Ditmaal deed Coates het met zijn voet. Nadat Domagoj Vida was bestraft vanwege hands, schoot Pablo Sarabia de toegekende strafschop binnen voor de 1-3.

Alex Teixeira leek vlak voor rust voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn fraaie goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook na de pauze ging Besiktas nog op jacht naar een resultaat, maar dat bleef uit. Paulinho raakte namens Sporting twee keer het aluminium en krulde de bal in de slotfase nog fraai in de bovenhoek: 1-4.

Stand groep C 1. Ajax 3-9 (11-1)

2. Borussia Dortmund 3-6 (3-5)

3. Sporting CP 3-3 (5-7)

4. Besiktas 3-0 (2-8)

