Ajax begint dinsdagavond met Steven Berghuis aan de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund in de Johan Cruijff ArenA. De Oranje-international krijgt centraal op het middenveld de voorkeur boven Davy Klaassen.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Borussia Dortmund Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Bellingham, Witsel, Reus, Brandt; Haaland, Malen

De keuze tussen Berghuis en Klaassen was het enige vraagteken in de basiself van trainer Erik ten Hag, die verder kiest voor de verwachte namen.

Klaassen was onomstreden op het middenveld, maar werd tijdens zijn blessure vervangen door Berghuis, die een goede indruk maakte. Ten Hag houdt nu vast aan de van origine buitenspeler, waardoor Klaassen op de bank zit. Rechtsvoor, waar Berghuis ook kan spelen, is Antony zeker van zijn plek. Champions League-topscorer Sébastien Haller en Dusan Tadic completeren de voorhoede.

Het middenveld van Ajax bestaat naast Berghuis uit Ryan Gravenberch en Edson Álvarez. Noussair Mazraoui, Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Daley Blind vormen de achterhoede.

Bij Dortmund is er een basisplaats voor Oranje-international Donyell Malen, die met Erling Haaland de voorhoede van de Duitse club vormt.

Aftrap bij Besiktas-Sporting CP om 18.45 uur

Ajax tegen Borussia Dortmund begint dinsdag om 21.00 uur in de ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

De andere wedstrijd in groep C, Besiktas-Sporting CP, begon al om 18.45 uur en de Portugezen waren met 1-4 de sterkste in Istanboel.

Dortmund won net als Ajax de eerste twee wedstrijden in de groep. De winnaar van dinsdagavond in de ArenA is koploper in groep C en bij een gelijkspel behoudt Ajax door een beter doelsaldo de eerste positie.