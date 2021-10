Chelsea-manager Thomas Tuchel heeft dinsdag zijn zorgen geuit over de frisheid van Romelu Lukaku. Volgens de Duitser heeft de Belgische topspits, die in september voor het laatst scoorde voor Chelsea, te veel wedstrijden in korte tijd gespeeld.

"Ik heb het gevoel dat hij geestelijk vermoeid is", zei Tuchel dinsdag op zijn persconferentie voor het Champions League-duel met Malmö FF. "Dat is op dit moment geen heel grote zorg voor ons, maar ik heb het niet idee dat hij echt geniet van voetbal. Hij heeft te veel wedstrijden gespeeld."

De 28-jarige Lukaku, die afgelopen zomer voor circa 115 miljoen euro overkwam van Internazionale, scoorde halverwege september voor het laatst voor Chelsea en staat nu al zes officiële wedstrijden op rij droog. Volgens Tuchel is dat deels te wijten aan het bomvolle schema van Lukaku, die na zijn seizoen bij Inter meedeed aan het EK.

Daarna volgden ook WK-kwalificatieduels met België en de halve finale tegen Frankrijk in de Nations League. "Romelu is zo'n geweldige atleet dat hij geen rust neemt. Hij wilde het met België goed doen, maar het zat tegen en dan voelt hij zich verantwoordelijk. Het zorgde voor een last op zijn schouders", aldus Tuchel.

Het is niet duidelijk of de analyse van de Duitse coach betekent dat Lukaku woensdagavond op de bank begint tegen Malmö. "Het is moeilijk om te bepalen of hij een break nodig heeft of dat het beter is om hem op het veld te laten staan."

De wedstrijd tussen Chelsea en het nog puntloze Malmö FF begint om 21.00 uur op Stamford Bridge. De 'Blues' staan met drie punten op de tweede plek in groep H, achter koploper Juventus.