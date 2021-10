Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC stelt dat het merendeel van de relschoppers die zich zondag na afloop van de derby tegen Vitesse (0-1-verlies) misdroegen niet bij de wedstrijd aanwezig was. Hij hoopt dat veel daders gepakt kunnen worden.

"Het merendeel van die mensen kan en mag zich geen NEC-supporter noemen. Zij hebben onze club in een heel verkeerd daglicht gezet", zegt Van Schaik dinsdag in een videoboodschap van ruim elf minuten aan de fans.

"Het merendeel, denken wij, kwam niet eens uit het stadion. Dat hebben wij ook tegen de politie gezegd. Ik hoop dat we heel veel mensen, samen met de politie, kunnen pakken. Zij mogen nooit meer in De Goffert komen."

Door de onderlinge rivaliteit tussen de clubs liepen de gemoederen tijdens de Gelderse derby al hoog op. NEC-fans hadden een groot spandoek in het stadion opgehangen met daarop de tekst 'Pure Haat'.

"Er is maar één partij die dat kwalijk te nemen valt en dat zijn wij als club en ik als directeur", aldus Van Schaik. "Intern hebben wij, achteraf gezien, een inschattingsfout gemaakt. Wij hebben het verkeerd beoordeeld, beoordeeld op basis van het verleden. Dat hadden we anders moeten doen. Sorry hiervoor."

Van Schaik: 'Komen zware straffen te staan op bier gooien'

Het bleef tijdens de wedstrijd niet bij een spandoek. Zo was er een groepje NEC-fans in de hoek van het stadion dat Vitesse-speler Maximilian Wittek bekogelde met bier als hij op het punt stond een hoekschop te nemen. De stadionspeaker moest supporters ertoe oproepen daarmee te stoppen.

"Dat is een nationaal fenomeen aan het worden. Lange tijd hadden we dat niet hier in Nijmegen, nu wel. Ik hoop dat we ervan geleerd hebben. We moeten dat laten. Ik ga je vertellen dat daar straks enorme straffen op komen te staan, dus doe het niet", aldus Van Schaik.

Het lijkt er niet op dat NEC binnenkort nog een wedstrijd in het Goffertstadion speelt. Vlak na het duel stortte een deel van het uitvak in toen de spelers van Vitesse de overwinning vierden met de meegereisde fans. Van Schaik vreest dat er dit jaar sowieso geen wedstrijden meer in het eigen stadion gespeeld kunnen worden.