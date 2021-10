Ralf Seuntjens heeft scheidsrechter Bas Nijhuis zijn excuses aangeboden voor de ferme kritiek die hij heeft geuit na de wedstrijd van maandagavond tegen FC Volendam. De spits van NAC Breda was woedend, omdat zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege een vermeende overtreding. NAC Breda verloor het duel met 1-0.

Seuntjens ging in de tweede helft buiten het doelgebied een duel met Volendam-keeper Filip Stankovic aan. De bal stuiterde via het hoofd van de spits het doel in, maar omdat er in de ogen van Nijhuis een overtreding was gemaakt, ging de gelijkmaker niet door.

"Ik doe eigenlijk niks, ik sta daar gewoon", foeterde Seuntjens na afloop. "Het is een schandalige beslissing. Hij laat alles doorgaan, ik zit onder de krassen, maar dit doelpunt keurt hij op advies van zijn grensrechter af."

"Het is gewoon een schande, ik zweer het. Het slaat helemaal nergens op. Het is een grote teringzooi. Ik heb na afloop ook niks tegen hem kunnen zeggen, want hij liep weg. Maar ja, als je praat, krijg je toch geel. Het is een vieze streek."

'Heb in de emotie verkeerde dingen geroepen'

Na een nachtje slapen komt Seuntjens tot de conclusie dat zijn reactie verkeerd was, al blijft hij bij zijn standpunt dat Nijhuis de verkeerde beslissing heeft genomen. "Ik vind het nog steeds een zuiver doelpunt, maar daar gaan we het waarschijnlijk niet over eens worden."

"Maar excuses voor het taalgebruik. In de emotie heb ik dingen geroepen die ik niet had moeten zeggen. Ik hoop dat we er een streep onder kunnen zetten en elkaar de volgende keer weer gewoon een hand kunnen geven. Van mijn kant zijn er no hard feelings."

De KNVB heeft dat echter niet gedaan: de aanklager betaald voetbal is begonnen met een vooronderzoek.

Nijhuis liet direct na de wedstrijd weten nog altijd achter zijn beslissing te staan om de treffer af te keuren. "Hij brengt de doelman uit zijn evenwicht. Dan is dat gewoon een overtreding."

