Vitesse speelt de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Conference League donderdag in een vol stadion. Volgens een woordvoerder van de club is het GelreDome voor het eerst in ruim zeven jaar uitverkocht.

In april 2014 zat het stadion voor het laatst vol, toen Ajax op bezoek kwam in Arnhem. Voor die wedstrijd waren 25.500 tickets verkocht. Daarna kreeg Vitesse het stadion voor thuiswedstrijden nooit meer helemaal vol.

Vitesse meldt dat er voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur 23.731 tickets zijn verkocht. Het stadion heeft een nog grotere capaciteit, maar door regels van de UEFA mochten er niet meer toegangsbewijzen verkocht worden.

Er zijn alleen nog een beperkt aantal businessseats beschikbaar. Vanwege de grote belangstelling gingen er twee weken geleden al een paar duizend extra tickets in de verkoop.

De wedstrijd tussen Vitesse en Tottenham Hotspur begint donderdag om 18.45 uur. De Londenaren gaan na twee speelronden met vier punten aan de leiding in groep G. Vitesse staat met drie punten op de derde plaats.