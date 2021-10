Louis van Gaal en de KNVB doen deze week niet mee aan een videoconferentie met de FIFA. De wereldvoetbalbond nodigde de bondscoaches van alle landen uit om in een sessie te praten over de plannen om het WK voortaan niet om de vier jaar maar om de twee jaar te organiseren.

"Wij laten de uitnodiging aan ons voorbij gaan", zegt een woordvoerder van de KNVB dinsdag over de videoconferentie. "De KNVB vindt dat eerst de nationale bonden goed moeten worden ingelicht over deze ideeën." De Duitse bondscoach Hansi Flick doet ook niet mee aan de conferentie.

Het WK voetbal is nu nog om de vier jaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino speelt met het idee om het evenement eens in de twee jaar te laten plaatsvinden. "Zo geef je onder meer meer landen de kans om deel te nemen. Toen werd besloten het WK om de vier jaar te houden, zo'n honderd jaar geleden, telde de FIFA veertig landen. Het is tijd om de zaak te analyseren. Maar als we veranderingen doorvoeren, moet iedereen ervan profiteren."

De gesprekken worden geleid door Arsène Wenger, die hoofd internationale voetbalontwikkeling is bij de FIFA. Naast de frequentie van de WK's worden volgens de wereldvoetbalbond onder meer thema's als de gezondheid van de spelers en het aantal interlandperiodes besproken.

Het internationaal olympisch comité (IOC) had vorige week kritiek op de plannen van de FIFA. De Olympische Zomerspelen zijn nu steeds tussen de WK's voetbal in en juist gepland in hetzelfde jaar als het EK voetbal. Het IOC riep de FIFA vorige week op tot een bredere raadpleging over de plannen.