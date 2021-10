Voetbalsupporters in Italië die zich schuldig maken aan racisme, moeten in de toekomst een levenslang stadionverbod krijgen. De Italiaanse bond FIGC hoopt zo een einde te maken aan een groot probleem in het land.

"We proberen de manier van straffen te veranderen, zodat alleen de echte daders een sanctie krijgen", zegt FICG-voorzitter Gabriele Gravina. "Op die manier wordt het een individuele verantwoordelijkheid om je goed te gedragen."

Nu wordt vaak nog een wedstrijd in een leeg stadion of een leeg tribunevak als straf gegeven als een deel van de supporters zich racistisch gedraagt. Gravina wil daders in de toekomst een levenslang stadionverbod geven.

"Tegenwoordig hebben we de technologie om elk individu te identificeren. We kunnen daders opsporen, ze uit onze stadions weren en ze nooit laten terugkeren. Dat is de beste oplossing."

Racisme onder toeschouwers vormt al lange tijd een probleem in het Italiaanse voetbal. Deze maand opende de politie een onderzoek nadat Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly voor "aap" zou zijn uitgescholden door fans van Fiorentina.

In september werden Mike Maignan, Tiémoué Bakayoko en Franck Kessié van AC Milan nog racistisch bejegend door fans van Juventus en Lazio.