De tuchtcommissie van de UEFA heeft Feyenoord voor de vierde keer dit seizoen een boete opgelegd. Dat gebeurde naar aanleiding van wangedrag door supporters rond de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag (2-1).

De Rotterdammers krijgen de geldboete van ruim 50.000 euro voor het gooien van voorwerpen, het afsteken van vuurwerk en het blokkeren van de trappen bij de thuiswedstrijd op donderdag 30 september.

Eerder dit seizoen kreeg Feyenoord al boetes na de Europese thuisduels met FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg. De club heeft dit seizoen al in totaal 124.125 euro aan boetes moeten betalen aan de UEFA.

Tot dusver heeft elke Europese thuiswedstrijd van Feyenoord in dit seizoen nog geresulteerd in een boete. De ploeg van trainer Arne Slot speelt donderdag tegen het Duitse Union Berlin in De Kuip.

De UEFA heeft een geplande sfeeractie met een spandoek dat refereert aan het bombardement van Rotterdam door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog op voorhand verboden. De supportersvereniging van Feyenoord sprak van "een belachelijk besluit".

Bekijk de standen en het programma in de Conference League